L’Ajuntament d’Alp ha iniciat un dels projectes urbanístics més importants del mandat municipal, la renovació de l’avinguda central del poble per tal de convertir-la en un espai de passeig i oci. Les obres al carrer Mancomunitat han de reconvertir l’actual vial d’aparcament i circulació que creua de nord a sud el nucli de la trama urbana en un entorn més enjardinat i dissenyat pel passeig que, alhora, comuniqui el casc antic amb el veïnat de les escoles i el poliesportiu.

L’objectiu de la intervenció és aprofitar molt més l’espai ample del carrer, ja que fins ara tenia una mitjana central verda que, però, no tenia cap ús. Així, l’equip de govern ha aprovat un disseny nou de tot el vial amb més espai per als vianants, més aparcaments i una nova zona de parc d’oci. El disseny preveu establir una continuïtat urbanística amb el paviment per a vianants del cas antic per tal que enllaci amb la zona d’equipaments de la part nord del poble, on hi ha les escoles i el parc. La zona central de la nova avinguda serà per al passeig i servirà també per a celebrar-hi actes públics o esdeveniments comercials com ara fires o el mercat setmanal. L’actuació compta amb un pressupost d’uns 300.000 euros que inclou una aportació de la Generalitat del 50% a través del Pla Únic d’Obres i Serveis. L’Ajuntament ha anunciat que adaptarà les obres a l’activitat turística de l’estiu no tocant encara les places d’aparcament, ja que les obres s’allargaran fins al mes d’octubre.