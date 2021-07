El túnel de Tres Ponts es podrà estrenar al final de l’estiu o al principi de tardor. Així ho han anunciat aquesta setmana els responsables de les obres en el transcurs de la última reunió de la comissió de seguiment del projecte. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha valorat molt satisfactòriament el final de les obres i ha reiterat l’agraïment a la Generalitat per tirar-les endavant. En declaracions a l’emissora municipal de ràdio, Fàbrega ha remarcat que es tracta d’ «una obra vital per a l’Alt Urgell i pel Pirineu, que a la tardor serà una realitat després d’una inversió de 35 milions d’euros per part del Govern». En aquest sentit, Fàbrega ha tingut un record especial «a tothom que ho ha fet possible i especialment a Josep Rull», el qual durant la seva etapa com a conseller de Territori es va implicar en la tramitació del projecte. Les obres, estructuralment acabades, han entrat a la fase final amb la instal·lació dels elements de serveis i les proves d’ús.