Els responsables del parc natural del Cadí-Moixeró han demanat a la població i als visitants que aquests mesos d’estiu omplen els accessos més populars de l’entorn natural que no hi deixin brossa. Des de l’ens regulador del parc han argumentat que «amb la brigada del parc natural del Cadí-Moixeró hem de dedicar nombroses jornades de feina l’any per retirar escombraries de múltiples indrets del parc, per això hem de deixar de fer altres feines per millorar les infraestructures del parc. Reiterem les crides a respectar l’entorn, a no fer-hi abocaments incontrolats i a endur-se les deixalles». Els components de la brigada del parc recorren aquestes setmanes els vials d’entrada principals a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà per fer el seguiment de la brossa que s’hi acumula.