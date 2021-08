La Diputació de Girona ha anunciat la convocatòria de la quarta edició del concurs de Twitter AgostDdGI, el qual té com a objectiu «promoure entre la ciutadania i de manera lúdica el coneixement sobre les comarques gironines i la mateixa corporació i el seu grup institucional», segons han explicat els seus responsables. El concurs consisteix en un joc de preguntes de cultura general, que es plantegen cada dia, de dilluns a divendres, durant tot el mes d’agost. Cada resposta encertada equival a una butlleta per participar en el sorteig final, que es farà el dia 2 de setembre a la seu de la Diputació. El concurs es tancarà amb tres guanyadors, a cadascun dels quals es lliurarà un lot de premis integrat per productes amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent i llibres. Els lots dels premis també inclouen experiències gastronòmiques amb alguns dels elaboradors agroalimentaris de les comarques de Girona.