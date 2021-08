L’Ajuntament de la Seu ha decidit convocar tallers per ensenyar els veïns a identificar-se als tràmits de l’administració, un procés que sovint resulta complicat per als usuaris amb menys recursos. Així, els dies 9, 11, 16 i 18 d’agost al matí, el Punt Òmnia portarà a terme uns tallers amb l’objectiu «d’ensenyar a la ciutadania més gran de setze anys què cal fer per identificar-se digitalment mitjançant l’idCAT Mòbil, un mecanisme d’identificació i signatura electrònica que serveix per identificar-se des de qualsevol dispositiu a l’hora de fer tràmits amb les administracions», segons han remarcat des del mateix Ajuntament alt-urgellenc. Els organitzadors de l’activitat han remarcat que tothom qui s’hi vulgui inscriure ho pot fer de nou del matí a una del migdia entre els dies 2 i 6 d’agost trucant al mateix Ajuntament. Per fer el taller cal portar el DNI o NIE, la targeta sanitària o Muface i el telèfon mòbil.