La gran moda de les autocaravanes i dels vehicles camperitzats per passar les vacances en grups bombolla ha generat en els últims estius a la Cerdanya un conflicte amb els ajuntaments, que han vist proliferar aquest tipus de vehicles en zones que no estan habilitades per als serveis que necessiten. Tant és així que els ajuntaments de Lles i Llívia han estrenat noves normatives municipals i han avisat que a partir d’aquest mes d’agost les faran complir perquè alguns dels espais naturals dels respectius municipis no es converteixin en càmpings encoberts. L’alcalde de Lles, Dani Olivera, ha anunciat que el consistori ja farà instal·lar els rètols en els quals s’anunciarà la restricció d’ús dels espais i la limitació de dies. Així doncs, un acord amb els Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals farà que els dos cossos vetllin pel compliment de les normatives. D’altra banda, l’Ajuntament de Llívia ha anunciat que no permetrà l’estada superior de dos dies als vehicles camperitzats i les autocaravanes, i ha recordat la prohibició de convertir l’estacionament en acampada amb la instal·lació de mobiliari a l’entorn del vehicle o l’obertura de tendals.