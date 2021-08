L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat l’organització un any més del programa de sardanes de l’estiu, que aquest any, com l’anterior, s’ha vist afectat per la pandèmia del coronavirus. Així, el consistori ha apuntat que aquest any les sardanes d’estiu al municipi de Puigcerdà tindran l’inici per la Festa d’Estiu d’Age, el dia 1 d’agost, i finalitzaran, com és habitual, per la Diada de Catalunya, el dia 11 de setembre. El programa inclou deu actuacions, interpretades per set cobles diferents, les quals tindran lloc en diferents punts del municipi. Les audicions es faran seguint les mesures adoptades pel Procicat i les autoritats sanitàries. Actualment el pla sectorial de cultura popular permet el ball de sardanes en grups de màxim 25 persones i fent ús de gel hidroalcohòlic, segons ha emfatitzat el mateix Ajuntament. A Puigcerdà les audicions es faran també de manera itinerant a diversos barris i parcs, com ara el de l’Estació i el Shierbeck.