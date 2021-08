L’enrariment de l’ambient social a Llívia arran de l’arribada en bloc de milers de multes de trànsit posades pel radar a l’entrada del nucli urbà ha derivat en una marxa de dos regidors del grup municipal que posa en risc la majoria del govern d’Endavant Cerdanya Llívia Futur de l’alcalde Elies Nova.

La dimissió de l’equip de govern de dos regidors, sumada a la dimissió també d’un membre de l’oposició, deixa la composició del ple en un triple empat a tres entre Endavant Cerdanya Llívia Futur, Junts per Llívia i els regidors no adscrits, provinents dels dos grups. La situació és alhora més enrevessada en l'àmbit de la vinculació entre la política local i la nacional perquè l’alcalde va anunciar el mes de gener la seva baixa d’ERC, partit al que estava associat Llívia Futur, per afiliar-se a Junts per Catalunya, la formació mare de la seva oposició municipal.

Els dos regidors al govern que han dimitit són Roger Alsina i Elena Folch, responsables d’Esports i de Cultura, Turisme i Festes, respectivament. En l’escrit presentat a l’Ajuntament, els dos ja excàrrecs locals anuncien l’abandonament d’Endavant Cerdanya-Esquerra Republicana de Catalunya-Llívia Futur i el seu pas a la categoria de regidors no adscrits. Els dos argumenten «discrepàncies i desacords» amb les decisions del govern. En el ple en que es va votar la instal·lació del radar, Alsina hi va votar en contra i Folch es va abstenir.

Elies Nova, ha manifestat que entén la decisió que han adoptat els regidors i ho atribueix «a la situació social tensa d’aquestes últimes setmanes» i ha lamentat que «la presió d’alguns veïns i veïnes de Llívia els hagi portat a renunciar al càrrec». Nova ha afegit que «són moments difícils, però cal prendre algunes decisions que potser no agraden a tothom».

D’altra banda, el regidor de Junts a l’oposició Joan Marc Cosp també ha anunciat la seva baixa del partit i, doncs, el seu pas també a la bancada dels regidors no adscrits. Cosp ha argumentat la seva decisió per les discrepàncies que manté amb la formació. Fa unes setmanes també va plegar del partit, en aquest cas també del plenari, la que en va ser candidata, Sílvia Orriols, substituida per Antonio Moreno.