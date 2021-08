L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprova una partida de 19.000 euros en ajudes públiques per a la promoció del municipi. En total el consistori donarà catorze subvencions de les 15 sol·licituds presentades, segons han explicat des del mateix Ajuntament. Les ajudes sumen 19.000 euros en projectes de diferents àmbits: 9 per a la creació de nous establiments, 4 per obertura d’establiments al centre històric, 3 per a reforma d’establiments ja oberts, 2 subvencions per a joves emprenedors, 6 per creació de valor afegit i una ajuda per traspàs. La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica ha emfatitzat «la importància de seguir donant suport a l’obertura de nous establiments comercials i de negoci a la Seu, sobretot en un any tant complicat a causa de la pandèmia; l’Ajuntament ha d’estar al costat de les persones que decideixen emprendre a la nostra ciutat, obrint negocis o millorant els ja existents».