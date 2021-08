L’estat francès ha avançat els terminis promesos al principi de les obres i aquesta setmana, vuit dies abans del que havia anunciat, ha reobert el pas de vehicles entre Estavar i Llívia pel nou pont sobre el torrent d’Estahuja per tal que les afectacions no afectin l’increment de trànsit que es produeix en aquest accés estratègic entre l’Alta i la Baixa Cerdanya durant el mes d’agost.

La reobertura de la carretera suposa la finalització de les obres de construcció d’un pont nou que, gràcies al disseny amb un sol ull més gran, evitarà que els dies de pluja el cabal superi la palanca de pas i obligui les autoritats a tallar el trànsit, tal com passava fins ara. Les obres també han inclòs la construcció d’una vorera. L’alcalde d’Estavar, Laurent Leygue, ha agraït la feina feta per les empreses encarregades de l’obra i els serveis de Carreteres del departament de Sallagosa i ha anunciat qu en els pròxims dies se fixarà un acte d’inauguració. La reobertura d’aquest pas transfronterer, clau en la ruta entre Puigcerdà, Llívia i Font-Romeu, tanca dos mesos en els quals els conductors han hagut de circular per vies alternatives fent un tomb per Ro i Llívia. L’actuació ha comportat una inversió de 180.000 euros, dels quals el 70% els ha aportat l’agència estatal encarregada de la gestió de l’aigua a l’estat francès, i el 30% restant el Consell dels Pirineus Orientals.