L’Agència Catalana de l’Habitatge ha cedit dos pisos a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La gestora de Proximitat de Lleida de l’Agència Catalana de l’Habitatge, Montserrat Segura, ha fet entrega de les claus a l’alcalde de la capital alturgellenca Jordi Fàbrega en un acte celebrat a la sala de plens de la casa consistorial. Segons ha informat el mateix Ajuntament, amb la cessió d’aquests dos pisos, la capital de l’Alt Urgell ja disposa de nou habitatges cedits per part de l’Agència Catalana de l’Habitatge. En aquest sentit, Fàbrega ha manifestat que «esperem que, durant aquest any, Hàbitat3 ens cedeixi entre cinc i sis habitatges més, i a hores d’ara estem redactant el projecte relatiu a la construcció dels pisos de l’edifici de Cal Pensament, gràcies al qual podríem disposar d’entre deu i dotze pisos més per destinar a lloguer social i assequible». L’alcalde ha remarcat que continuaran treballant per engrandir la bossa d’habitatge públic.