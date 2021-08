La Diputació de Lleida ha signat un conveni amb els consells comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau de la Val d’Aran per complementar el finançament de sis projectes emprenedors a l’Alt Pirineu i Aran que s’han proposat en el marc de la campanya pilot de micromecenatge ‘Arrela’t a l’Alt Pirineu i l’Aran’, promoguda per la Fundació Goteo. A través d’aquest conveni, les institucions involucrades tanquen una campanya pilot de micromecenatge a través de la plataforma Goteo.org que, sota el nom «Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran: Emprenem per reactivar el territori», ha aconseguit finançament públic i privat per a sis iniciatives i projectes emprenedors amb retorn social al territori, segons ha explicat la mateixa Diputació de Lleida. El sistema de recaptació de fons utilitzat, anomenat matchfunding, es basen en la filosofia que les administracions donin el suport definitiu als fons recollits a través de les aportacions privades a través del micromecenatge. Així, els consells comarcals i diputacions aporten 4.000 euros per projecte a parts iguals. A part les cinc comarques esmentades, també hi ha participat la Cerdanya, amb la Diputació de Girona.