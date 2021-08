L’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, és el nou president del Consell Comarcal de Cerdanya en substitució de la regidora de Montellà i Martinet Roser Bombardó. Amb el nomenament, aprovat dijous al vespre en el transcurs d’un ple extraordinari de l’ens, la presidència del Consell passa d’ERC a Junts en compliment de l’acord establert a l’inici del mandat municipal, ara fa dos anys.

El nomenament de Chia com a president comarcal visualitza un enfortiment de l’equip de govern respecte el començament del mandat, quan el pacte entre ERC i Junts es va fer amb el desacord de part del grup republicà i les seves bases. La composició del ple del Consell resultant de les eleccions municipals del 2019 va atorgar set cadires a ERC, nou a Junts i tres a Endavant Cerdanya. A l’hora de votar la presidència fa dos anys, tres vots d’ERC van refermar el pacte amb Junts deixant a l’oposició una Endavant Cerdanya que també negociava amb els republicans. Dos anys i alguna baixa per part de militants i càrrecs després, ERC ha tancat files per enfortir la cúpula que ara ha possibilitat la votació del nou president. En la votació d'aquest dijous, Chia va obtenir tretze vots a favor, mentre que un conseller es va abstenir i tres hi van votar en contra. Dos consellers no hi van assistir, entre els quals el cap del grup d’ERC a Puigcedà, Joan Manel Serra.

"Continuïtat d'un equip fort"

Si bé l’acord del 2019 plantejava que l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ocupava la vicepresidència per, ara, rellevar Bombardó, la condició de diputat provincial i la feina que li suposa l’ha fet decantar per renunciar al càrrec, segons ha explicat ell mateix. D’aquesta manera, l’alcalde de Bolvir agafa un càrrec que completa un ascens meteòric en dos anys. Isidre Chia es va presentar a les eleccions municipals com a aspirant a l’hegemònic en els últims mandats Bartomeu Baqué, el qual havia fet de Bolvir un dels bastions d’Endavant Cerdanya. La victòria de Chia el va catapultar en l’organigrama comarcal de Junts fins a conduir-lo a, ara, presidir el Consell Comarcal.

Ja com a president, Isidre Chia va assegurar que, a nivell personal encara el càrrec amb «molta il·lusió i ganes de treballar per la comarca» i, a nivell institucional, va assegurar que la seva voluntat és «portar a terme una línia de continuïtat respecte el treball que hem fet en aquests dos últims anys l’equip de govern, que ha estat molt bo». En aquest sentit, el nou president va remarcar que «portem una inèrcia en què s’estan fent be les coses i l’equip de treball està molt unit i consolidat; també per això he acceptat la proposta». Un els cavalls de batalla del nou president serà l’assoliment d’una major visualització del Consell per part de la ciutadania, la qual majoritàriament no coneix gaire la feina que fa, segons Chia. El nomenament de l’alcalde de Bolvir comporta que lRoser Bombardó passi a ser primera vicepresidenta.

El ple extraordinari també va servir per fer oficial la renúncia dels consellers Sílvia Orriols de Junts per Llívia i Jordi Solergivert d’ERC d’Alp. En el seu lloc van prendre possessió del càrrec de les noves conselleres Mar Quera de Junts per Puigcerdà i Eva Campi d’Acord Municipal-ERC de Lles de Cerdanya.