El Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ha anunciat una partida de 523.571 euros aquest 2021 per finançar actuacions municipals derivades de les nevades i les glaçades. La Junta de Govern de l’organisme ha acordat atorgar un paquet de subvencions que es dividiran en dues línies d’actuacions: les dirigides a despeses corrents i les dirigides a inversions, de les quals es beneficiaran quaranta-tres municipis de les comarques gironines. A la Cerdanya se’n beneficiaran els municipis d’Alp, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Llívia, Meranges, Puigcerdà i Urús. Sobre aquest programa, el diputat de Suport a Entitats Locals, Josep Maria Bagot, ha remarcat que aquest import és el més important que s’ha atorgat per aquest concepte des del Servei. En aquest sentit, enguany se n’ha ampliat la dotació en 150.000 euros per tal de poder donar resposta al màxim de sol·licituds rebudes.