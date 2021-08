La Cerdanya es troba en un atzucac econòmic en el qual un dels principals valors, el turisme, és alhora la seva gran condemna. Així es desprèn de la radiografia que n’ha fet aquesta setmana l’economista Joan Pujol en una conferència organitzada en el marc del cicle «A l’estiu Recerca’t» del Grup de Recerca de Cerdanya.

Analitzat el passat demogràfic i econòmic immediat de la Cerdanya a partir de dades estadístiques oficials de final del segle XX, així com la situació present, l’economista va remarcar que el PIB per capita de la Cerdanya és lleugerament inferior del de la mitjana de Catalunya, un fet que contradiu les estadístiques oficials que sovint han fixat una població cerdana més rica que la resta del país a causa del condicionant de les segones residències. Igualment, Pujol va alertar que el sector serveis té un pes similar al d’altres comarques veïnes, però que en canvi la principal diferència és que la Cerdanya té un sector industrial petit i una construcció desproporcionadament gran. Aquest desequilibri entre els sectors productius vinculats estrictament al territori i el turístic residencial que ho fia tot a l’arribada de visitants i estiuejants ocasiona una anomalia que condiciona el futur de la comarca i dels seus treballadors.

Pujol també va mostrar una piràmide poblacional actual de la comarca, en forma de pagoda, la qual evidencia que la Cerdanya patirà aviat els problemes derivats d’una població envellida, és a dir una franja poblacional en edat activa reduïda i una de jubilats que necessiten serveis i prestacions més ampla.

Sense habitatge per als locals

Analitzant en detall la situació econòmica actual i del futur immediat, l’economista va explicar que la comarca té una estacionalització del turisme que la perjudica, així com un parc immobiliari, tant de compra com de lloguer, que dificulta que els joves i altres persones de la vall que vulguin establir-se a la comarca per treballar puguin fer-ho.

Com a apostes de futur, l’economista va apuntar que caldria posar totes les administracions locals i nacionals a treballar plegades per desenvolupar una certa indústria de base agropecuària i forestal que generi llocs de treball estables deslligades del turisme.

En aquesta mateixa línia, també va apostar per fer possible que s’instal·lin a la comarca centres d’investigació o de tipus esportiu i facilitar l’accés a l’habitatge a la gent treballadora i jove