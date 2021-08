Age ha celebrat aquest diumenge la 38a edició de la seva Cursa Popular, una de les proves atlètiques per a tots els públics amb més trajectòria i participació a la Cerdanya. La cursa va programar diversos itineraris i distàncies en funció de la categoria dels corredors. Així, per a les categories juvenil, júnior, promesa, sènior i veterans els organitzadors van preparar un recorregut de 6,5 quilòmetres, mentre que per a les categories infantils les distàncies van ser d’entre 200 metres i i 2,2 quilòmetres. Els recorreguts proposaven un bucle que va permetre als corredors passar pels nuclis agregats d’Age, Vilallobent, les Pereres, Lavanera, Vilallobent i, novament, Age. L’organització va limitar a 300 el nombre de participants, amb 200 per a les categories del recorregut llarg i 100 per a la resta.