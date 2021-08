L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha ampliat les places d’aparcament al centre del poble amb l’habilitació d’un terreny adjacent al Parc Central. En les últimes setmanes els operaris han posat a punt un nou espai per a l’estacionament de vehicles en un dels extrems de la zona d’establiments d’oci, restauració i comerç per tal de facilitar-ne l’accés als visitants. Les obres han consistit en el moviment de terres, el condicionament de les zones d’estacionament, la seva senyalització i instal·lació d’elements de seguretat.

Segons ha informat el mateix consistori, amb les actuacions davant del Parc Central i la plaça del Castell, el poble guanya 70 noves places d’aparcament gratuït, amb la qual cosa la borsa d’estacionaments de franc al voltant del nucli urbà se situa al voltant de les 600 places. L’estrena dels nous espais per a l’aparcament arriba en plena campanya turística del mes d’agost, quan Bellver, i la resta de la Cerdanya, veu triplicat el seu nombre d’habitants. Tant és així que, si bé les segones residències no s’han omplert com l’estiu passat, els índexs alts d’ocupació dels hotels i càmpings fan que els pobles comercials de la vall, com ara Bellver, registrin una gran afluència de visitants a mig matí i a mitja tarda amb clients que es proveeixen d’alimentació i productes de la llar. Des de l’Ajuntament han remarcat que el teixit comercial del poble ha rebut amb satisfacció la posada en funcionament dels aparcaments nous.