El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat la construcció d’una passarel·la per sobre del riu la Valira al seu pas per la Seu, segons ha informat l’emissora municipal Ràdio Seu. El nou equipament urbà ha de permetrà millorar la seguretat dels conductors i de manera principal la dels vianants. El Consell s’encarregarà de l’obra en el marc de les ajudes al projecte Camina Pirineus en qualitat de condicionament de camí urbà i millora dels recursos ecoturístics, segons ha informat l’emissora local. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Seu va aprovar recentment per unanimitat un acord per encarregar l’obra a l’ens comarcal, el qual ara ha confirmat el tràmit via votació al ple. En un dels últims plens municipals de la Seu, l’equip de govern es va posicionar molt a favor de l’obra pel que suposarà de millora en seguretat. El projecte té un pressupost de 144.000 euros, dels quals 92.000 els posarà l’Ajuntament.