La delegació d’Òmnium Cultural de la Seu d’Urgell ha organitzat un concert gratuït de l’històric músic català Pau Riba. El concert se celebrarà el diumenge dia 22 d’agost a les set de la tarda al Palau d’Esports de la capital alt-urgellenca i si be l’entrada és de franc, cal reservar-ne una plaça prèviament a través del portal web codetickets. Segons han remarcat els responsables d’Òmnium Cultural, «després de 50 anys de carrera, Pau Riba torna als escenaris acompanyat de De Mortimers per commemorar el seu primer treball discogràfic, Dioptria, considerat un dels millors discs del pop-rock en català de tots els temps». Els organitzadors de l’acte han demanat als assistents que acudeixin amb antelació al poliesportiu per evitar al màxim possible aglomeracions. De la mateixa manera, amb l’objectiu d’adaptar la sessió a les normes sanitàries contra el contagi de la pandèmia de la covid-19, la presència al recinte requerirà l’ús de la mascareta. L’organització del concert compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu. La proposta musical arriba a la Seu una setmana abans de la Festa Major, la qual també quedarà condicionada per la pandèmia.