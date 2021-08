Prullans estrena aquest dimecres dia onze d’agost la celebració als seus carrers del Mercat Gourmand a Cerdanya. L’organització de l’acte comercial s’ha fet «pensant en aquelles persones que estimen i tenen interès en comprar i consumir aliments i begudes de molta qualitat així com artesanies», segons han explicat els seus responsables. Els mercat se celebrarà a partir de les deu del matí a la plaça Major i comptarà amb una quinzena de parades de formatges, embotits, olis, vins, mels, melons entre d’altres. L’elecció de Prullans per aquesta estrena a les comarques del Pirineu respon a l’interès de l’Ajuntament, segons han explicat els seus organitzadors. Posteriorment també se celebrarà a d’altres poblacions com Ger, Prats i Sansor i Martinet.