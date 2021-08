Els Ajuntaments de l’Alta Cerdanya s’han coordinat per crear un circuit cicloturista tot terreny per la comarca que enllaça algunes de les carreteres i camins més valorats pels esportistes del pedal. El projecte te com a finalitat posicionar la Cerdanya entre el turisme d’esport i més concretament entre el creixent sector d’aficionats a la bicicleta de muntanya com a un destí de vacances.

La configuració d’itineraris ciclistes és un dels projectes ambicionats pels tècnics de turisme dels dos costats de la frontera que, per ara, no ha acabat de fructificar a la Baixa Cerdanya en l’àmbit públic. En el privat sí existeixen nombroses propostes de rutes organitzades que permeten descobrir la vall a dues rodes.

El circuit estrenat per la Comunitat de Comunes Pirineus Cerdanya que engloba els consistori de l’Alta Cerdanya ha estat batejat com a ruta dels «Balcons Cerdans». Es tracta d’un recorregut dissenyat especialment per fer en bicicleta de 38 quilòmetres i 700 metres de desnivell positiu que «convida a descobrir un territori excepcional en un altiplà», tal com l’han promocionat els seus creadors. «Balcons cerdans» creua pobles , petits nuclis de cases i passa per l’enclavament de Llívia. En aquest punt els creadors hi han situat un dels trams claus del trajete amb l’enllaç del circuit tancat cap a Ur, una de les propostes d’inci i arribada de la ruta. L’tinerari també recorre algunes de les estacions del Tren Groc permeten així oferir una connexió ferroviària als ciclistes. La posada en marxa de la ruta ha inclòs la instal·lació de set plafons informatius amb dades sobre fauna, flora, agricultura, història, gastronomia, benestar i art sacre del recorregut. El circuit enllaça per camins poblacions com ara Ur, Llívia, la Guingueta d’Ix, Osseja, Nahuja, Santa Leocàdia, Sallagosa i Bajanda. La web de l’ens públic Pyrénées Cerdagne n’ofereix els tracks per a dispositius GPS.

La inauguració de la ruta ha compta amb la participació de l’alcalde de Sallagosa, Georges Armengol, encapçalant la delegació política del territori. Els polítics han remarcat que la ruta forma part d’un projecte global de foment de l’ús i l’esport de la bicicleta que inclourà altres accions com ara el disseny d’anelles ciclistes a les poblacions.