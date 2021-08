El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha alertat els visitants que entren al seu entorn natural que no toquin la tora blava, una planta blava de grans dimensions considerada la més toxica d’Europa.

Segons han apuntat els tècnics del parc, la planta «destaca per ser una planta de mida grossa, generalment creix agrupada amb diversos individus. Les seves flors són d’un color blau lilós molt intens i la fulla és d’un verd fosc brillant. La trobarem sobretot en prats tot i que també en tarteres i molt sovint dins altra vegetació com ara ginebres, ortigues o cards». Des del parc han remarcat que a causa de la seva toxicitat no hi ha cap animal que se la mengi fet que permet que sovint sigui molt abundant en zones de pastura amb bestiar i han emfatitzat que «gaudim de la seva bellesa sempre des de la distància».