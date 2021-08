Una onada de vandalisme a Guils de Cerdanya ha alarmat veïns i Ajuntament, el qual s’ha declarat impotent per aturar les destrosses patides per les instal·lacions i el mobiliari urbà i ha fet una crida al civisme. Un dels equipaments més afectats ha estat el Local Social de Saneja, un edifici emblemàtic a la comarca per la seva situació i prestacions per a la celebració d’activitats socials, el qual ha aparegut amb portes i finestres trencades i ple de pintades després de reiterades nits de botellons.

Les bretolades també han afectat altres espais del municipi com ara el cementiri de Saneja. En aquest equipament religiós el vàndals també hi han fet botellons i han trencat el vidre d’alguns nínxols. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha emès un comunicat en el qual «lamenta els danys materials que han provocat, en el patrimoni local, persones que demostren, de forma reiterada, el seu incivisme i la seva manca de respecte pel bé públic. És una constant, aquests últims dies, els fets vandàlics que s’han registrat al nucli de Saneja i, més concretament, a l’àrea del cementiri i al local social». Des de l’equip de Govern han remarcat que « l’Ajuntament vol denunciar aquests fets. Vol manifestar la seva repulsa. És una situació lamentable on l’acció del consistori local es veu superada i impotent. Aquests fets afecten el patrimoni de tots. I ho volem compartir amb tots vosaltres, amb els veïns i les veïnes del municipi. Ho tornarem a reparar, tantes vegades com calgui. Potser haurem de prendre alguna decisió més dràstica, tot i que creiem que no hem d’arribar aquest extrem, si tothom es comporta com cal».