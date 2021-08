L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha anunciat la celebració el dilluns dia 23 d’agost d’un concert d’havaneres a càrrec del grup La petita Havana. La sessió, que començarà a les vuit del vespre a la plaça de la Trobada, forma part del programa d’activitats amb què el consistori farceix l’agenda de l’estiu.

L’equip de govern municipal ha alertat que, si bé l’entrada serà gratuïta, cal fer una inscripció prèvia al mateix ajuntament per assistir-hi. Segons ha informat el consistori, La petita Havana es caracteritza per donar un nou enfocament a la cançó tradicional de pescadors: «Navega dins del món de l’havanera amb moltes ganes d’explorar i de conservar el repertori del gènere, però donant-li un enfocament i un segell propi que els identifica. El fet d’explorar nous camins entorn de l’havanera i el cant de taverna els esperona i els estimula en l’objectiu d’arribar a tots els públics».