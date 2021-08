Els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d’Ix han conclòs les obres de reforma de l’anomenat Pont Internacional que uneix els dos termes municipals al costat de la frontera estatal. Es tracta d’una actuació inèdita a la comarca que pot esdevenir un precedent entre municipis veïns que comparteixen frontera perquè s’ha fet sobre la base d’una llei europea que permet fer licitacions úniques per a projectes pagats per dos administracions d’estats diferents.

Les obres han permès, d’una banda, renovar el ferm del vial que comunica l’avinguda de França de Puigcerdà̀ amb l’avinguda Porta de França de la Guingueta d’Ix i, de l’altra, millorar la seguretat de la palanca renovant i enfortint les baranes. En aquest sentit, un anàlisi dels tècnics municipals sobre el pont, que té una meitat a l’estat espanyol i l’altra al francès, va evidenciar deficiències estructurals i perill de caiguda al riu Reür. Tant és així que en els últims mesos els consistoris van pactar instal·lar tanques provisionals en paral·lel a les baranes perquè ningú no s’hi aboqués. La licitació internacional única ha permès executar un únic projecte arquitectònic per part d’una sola empresa travessant la frontera i pagar-lo entre els dos. Les obres han tingut un cost de més de 40.000 euros i s’han finançat a parts iguals pels dos ajuntaments i, alhora, una subvenció. L’actuació ha durat uns dos mesos i ha comportat talls i modificacions de la circulació per carrers alternatius.