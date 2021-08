El Laberint Màgic de Rocaviva, un itinerari de roques esculpides situat en una muntanya a cavall de l’Alt Urgell i la Cerdanya, preveu obrir l’espai a nous col·lectius i ampliar el seu ventall d’activitats en una nova etapa de rellançament. Els seus responsables es plantegen noves visites personalitzades per aquelles persones que ja coneixen l’entorn, on hi ha més de 600 escultures treballades en pedra.

Rocaviva, obra de l’artista local Kliment Olm, es vol vincular amb diverses disciplines artístiques com ara la dansa o l’escriptura, a més d’utilitzar-la com a eina d’aprenentatge per a les escoles. Per poder desenvolupar aquest reimpuls, l’entitat que gestiona l’equipament veu bàsic millorar les infraestructures que hi donen accés i per això ha demanat ajuda a les administracions per senyalitzar el camí i habilitar més places d’aparcament. En aquest sentit, la primera part de l’itinerari de Rocaviva es fa de forma guiada i, després, són els mateixos visitants els que acaben de resseguir alguns dels camins del laberint per anar descobrint diverses de les peces escultòriques de Kliment Olm. L’obra i el paisatge de muntanya que l’envolta convida a la reflexió amb un missatge de fons: «Despertar des de la llibertat i el ritme de cadascú». Així ho diu una de les fundadores de l’associació cultural que gestiona l’espai, Ester Castilla, que afegeix que l’artista es va emparar en diferents moviments a l’hora de desenvolupar les seves creacions.

Rocaviva ja ofereix un programa d’activitats a escoles i instituts, les quals passen per promoure la creativitat entre els infants a l’hora de trobar els elements necessaris per plasmar els seus sentiments en una obra d’art. Igualment, els seus gestors han començat a treballar amb persones amb altres capacitats i volen impulsar un nou tipus de visita personalitzada per aquelles persones que anteriorment s’han desplaçat a l’espai i que, a través de les peces escultòriques, volen aprofundir en diversos aspectes de la seva vida. En paral·lel, Rocaviva vol aprofitar tot aquest potencial i el que té l’entorn per dur a terme noves iniciatives relacionades amb el món de les arts.

En aquesta línia, recentment ha dut a terme un primer taller de dansa i paisatge, utilitzant la tècnica japonesa butoh. Tot aquest ventall d’activitats el volen combinar amb les visites que ja fan, durant els caps de setmana i la temporada turística de l’estiu quan hi ha més demanda.