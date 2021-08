Un parapentista va resultar ferit greu ahir a la tarda a Bellver de Cerdanya en caure a la zona de la piscina municipal. Segons els Bombers, que finalment no hi van intervenir al no tenir lloc l’accident en un indret de difícil accés, no va caure a dins de l’aigua. Els fets van tenir lloc a tres quarts de 4 de la tarda, quan l’home, que estava sobrevolant el municipi amb parapent, es va precipitar prop d’on estaven els banyistes. Els serveis d’Emergències va rebre l’alerta i s’hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM amb personal mèdic, que va atendre al ferit, un home de 30 anys, i que estava conscient. L’equip del SEM finalment va decidir traslladar-lo amb helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell degut a l’estat greu del parapentista. A part, els cossos d’Emergències també van actuar ahir al parc natural del Cadí-Moixeró per rescatar dos muntanyencs a la canal Baridana, al municipi de Cava. Els rescatats no estaven ferits.