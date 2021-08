L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va retornar ahir dimarts al servei de pagament habitual de la piscina municipal. Després de tres dies d’obertura gratuïta per ajudar els veïns de la capital alt urgellenca a afrontar l’onada de calor, el consistori va decidir dilluns finalitzar aquesta mesura davant l’evident baixada de les temperatures. Segons ha informat el mateix consistori, la mesura ha estat molt ben rebuda per la ciutadania fins al punt que dilluns a la tarda es va haver de regular l’accés a les basses perquè el recinte havia assolit el seu límit d’aforament permès. Les instal·lacions de les piscines municipals han estat obertes tres dies en el marc d’una onada de calor que ha enfilat el termòmetre per sobre dels 35 graus.