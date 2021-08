L'Hospital Comarcal del Pallars, situat a Tremp; la Fundació Sant Hospital, a la Seu d’Urgell; l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà; i l'Espitau dera Val d’Aran, a Vielha, han estat habilitats pel Departament de Salut com a centres de vacunació. Així, des d'aquesta setmana podran rebre el vaccí monodosi Janssen les persones de més de 40 anys que no hagin estat vacunades, no hagin passat la covid-19, o en el cas de menors de 65 anys, que faci més de dos mesos que l'hagin patit.

D'aquesta mesura se'n podran beneficiar els pacients i acompanyants de les àrees de consultes externes, hospitalització, hospital de dia o rehabilitació, així com els acompanyants de menors o de persones vulnerables que s'hagin de vacunar o que estiguin ingressades.

L'opció de vacunació no s'oferirà a urgències o altres àrees assistencials com ara quiròfans d'aquests centres sanitaris. Cal recordar que el vaccí de Janssen és monodosi i que, per tant, qui aprofiti aquesta facilitat obtindrà immediatament el passaport europeu de vacunació a través de La Meva Salut.

Aquesta és una de les estratègies emmarcades en la campanya que ha impulsat el Departament de Salut per tal d'augmentar la cobertura poblacional durant el mes d'agost. En aquest sentit, des del dia 10 s'ha obert la possibilitat de vacunar-se sense cita prèvia als majors de 12 anys en diferents punts del territori. L'objectiu és facilitar que la tornada a l'entorn educatiu, escoles, centres de formació, universitats i llocs de treball el setembre sigui més segura, augmentant la cobertura de la vacunació.