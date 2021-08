L’Alt Urgell recuperarà aquesta setmana les representacions de Cercamón, en unes sessions que esdevindran un homenatge al seu creador, Lluís Racionero. Segons ha informat el Consell Comarcal, les ruïnes de l’antic priorat de Santa Maria de Costoja, a la vall de Castellbò, acolliran els dies 20 i 21 la representació de l’espectacle medieval Cercamón, basat en la novel·la del mateix títol de l’escriptor urgellenc Lluís Racionero. Atès que aquesta serà la primera vegada que l’obra es posa en escena des de la mort de Racionero, el 8 de març del 2020, el record de l’autor estarà present en les dues representacions. Segons ha explicat l’autor de l’adaptació, Isidre Domenjó, «Racionero va donar les màximes facilitats perquè Cercamón es convertís en un espectacle escènic, va dipositar tota la confiança en nosaltres i ens va donar absoluta llibertat per treballar el seu text. Sempre estarem en deute amb ell». L’any passat Cercamón es va haver de cancel·lar a causa de la covid-19 i aquest any es podrà recuperar amb l’aplicació de les corresponents mesures de prevenció sanitària. L’aforament a Costoja es reduirà fins al 40% de la capacitat, de tal manera que a cadascun dels passis hi podran assistir 100 espectadors.