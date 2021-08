El Parc Natural Cadí-Moixeró ha organitzat per aquest divendres dia 20 d’agost una activitat que sota el nom «La nit de la llúdriga» proposa una sortida familiar per conèixer l’habitat fluvial de la Cerdanya.

L’activitat començarà a les set del vespre a la Casa del Riu de Martinet i comptarà amb el guiatge de l’expert local en fauna Àngel Bonada. Segons ha difós el mateix parc, la sortida permetrà saber com son i quins arbres hi ha als boscos de ribera així com «detalls d’on viu i quin és el comportament d’aquest magnífic depredador dels nostres rius». El preu de la sortida és de sis euros amb descompte pels jubilats. Per als menors de sis anys és gratuïta. Els participants han de portar lot o frontal, aigua i alguna cosa per menjar, segons han remarcat els organitzadors.

L’activitat es desenvoluparà per l’entorn del tram del riu Segre al seu pas per Martinet, el qual ofereix també com a element turístic permanent el Camí de la Llúdriga.