No serà una Festa de l’Estany tradicional per acomiadar els estiuejants en un bany de masses però tampoc la suspensió total com l’any passat. L’Ajuntament de Puigcerdà ha decidit finalment no passar un segon any sense actes per tancar la temporada turística i ha programat una edició modificada de la popular Festa de l’Estany sense, però, rues ni castell de focs, els dos actes principals que asseguraven els carrers plens a la vila.

Una vegada analitzada la situació, l’equip de govern ha decidit fer el que va descartar l’any passat i ha dissenyat una festa modificada a les condicions de la pandèmia. Si bé fa dotze mesos va considerar que una celebració diferent desvirtuava el caràcter popular de la cita, aquest any no ha volgut deixar la capital cerdana sense una de les seves principals cites anuals amb la tradició i ha convocat una Festa de l’Estany en la qual en comptes de les rues amb les carrosses pel centre es farà una plantada. Així, des de l’equip de govern han apuntat que «les actuals restriccions sanitàries imposades pel Procicat no permeten la celebració de rues i cercaviles, motiu pel qual les carrosses de la Festa de l’Estany 2021 seran en format estàtic. Igualment les presents restriccions fan inviable la celebració del piromusical a l’entorn de l’Estany». El programa sí preveu concerts, sessions de teatre, una representació de la llegenda de la vella de l’estany i, diumenge a la tarda, la plantada de carrosses al voltant del llac.