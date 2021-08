L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha recordat que manté obert fins al 31 d’octubre termini per a la presentació de ponències per ala VI Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell, que se celebrarà el dissabte 13 de novembre. Segons han remarcat des de l’IECAU, les propostes de comunicacions, que han d’incloure un resum de fins a 1.000 caràcters i cinc paraules clau, s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic iecalturgell@gmail.com. La jornada, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat i de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, se celebra biennalment des de l’any 2011 en diferents localitats de la comarca. La Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell arriba a la seva sisena edició consolidada com una cita en el món acadèmic de l’Alt Urgell després d’haver passat per la Seu d’Urgell, Castellbò, Oliana, Alinyà, i Organyà, d’acord amb la voluntat de l’Institut d’Estudis d’arribar arreu del territori comarcal.