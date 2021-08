El Parc del Cadí Moixeró s’ha sumat a la crida que estan fent aquest estiu els ajuntaments i ramaders del Pirineu i han demanat als visitants que omplen l’entorn natural que no aparquin als camins i utilitzin les zones habilitades als nuclis urbans. Els responsables del Parc han difós a través de les xarxes socials imatges i peticions de conscienciació per evitar conflictes entre l’activitat ramadera habitual de les muntanyes i la turística.

Des del Parc Natural del Cadí Moixeró han fet una crida a respectar la senyalització i les zones habilitades d’aparcament i han recordat els excursionistes i visitants que «queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a les finques, habitatges o als camins de la xarxa viària, així com en camps de conreu, conreats o sense conrear, prats, pastures i espais delimitats per tancats elèctrics». Igualment, els tècnics de l’entorn natural protegit, dins del qual també s’hi estacionen vehicles en punts de la Cerdanya com ara Estana, han remarcat que «també queda expressament prohibit aparcar en les entrades de camins o accessos a camps o prats, pistes de desembosc i quan no es pugui garantir el pas d’un vehicle pesant d’emergències o serveis». Els gestors del parc han emfatitzat que «ha de quedar una amplada de circulació útil superior als 3 metres». Aquests dies els vehicles s’acumulen en els punts d’accés al coll de Pendís, Prat de Cadí o el Maliu, entre d’altres.