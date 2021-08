Compromís per La Seu insta l’Ajuntament i la policia a fer «polítiques actives per revertir les creixents ocupacions». El regidor Joan Barrera assegura que per evitar-ho, els casos han de ser atesos pels canals oficials. En aquest sentit, critica «la passivitat dels successius equips de govern de Junts i ERC des de fa més d’una dècada».

El regidor de la Seu d’Urgell assegura que «no han estat capaços d’aconseguir un parc d’habitatge públic de propietat municipal per posar-lo a disposició ciutadana» i per pal·liar la situació. «No podem deixar ningú enrere ni ens podem permetre veure gent dormint als caixers», diu el regidor.

A banda, des de Compromís també denuncien una falta de civisme a la ciutat. «Hem pogut veure a través de vídeos virals botellots, baralles i d’altres festes que malmeten la nostra imatge», assegura Barrera.

El regidor carrega contra la gestió del consistori, ja que considera que «l’equip de govern ha de ser capaç de mantenir l’ordre i ara mateix no és així». Per aquest motiu, demanen a l’Ajuntament que «solucioni els problemes que s’acumulen a la ciutat de màxima urgència».