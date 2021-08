L'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d'Estana, en col·laboració amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha habilitat un aparcament de 1.800 metres quadrats a l'entrada d'aquest poble de la Cerdanya. El principal objectiu d'aquesta mesura és canalitzar els nombrosos vehicles que arriben a Estana cap a aquest nou prat habilitat com a aparcament temporal, durant les setmanes de major afluència de la temporada d'estiu. Els visitants arriben a Estana principalment per visitar Prat de Cadí, i en una altra mesura el poble d'Estana i la ruta dels miradors del Pla de l'Àliga. Aquest aparcament que s'ha habilitat funciona des del 2 d'agost i serà operatiu fins al 12 de setembre.

D'aquesta manera, s'està aconseguint la reducció de la presència de vehicles a l'aparcament de Coll de Pallers i dins del poble d'Estana, evitant, així, nombrosos problemes d'accés als veïns del poble i als ramaders que treballen a la zona. En moments d'elevada afluència s'ha arribat a comptabilitzar més de 150 vehicles a la zona, en una sola jornada.

L'habilitació de l'aparcament s'ha acompanyat d'un reforç de la senyalització de la zona i d'un informador del Parc Natural que cobrirà l'horari de 9 h 13 h de l'últim cap de setmana d'agost i els dos primers caps de setmana de setembre.

Des del Parc Natural recorden que l'aparcament de vehicles s'ha de fer en les àrees habilitades per a aquesta finalitat. En aquest sentit, queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s'impedeixi l'accés a les finques, habitatges o als camins de la xarxa viària, així com en camps, conreats o sense conrear, prats, pastures, i espais delimitats per tancats elèctrics. També està prohibit aparcar en les entrades de camins o accessos a camps i prats, pistes de desembosc, i quan no es pugui garantir el pas d'un vehicle pesant, per tant ha de quedar una amplada de circulació útil superior als 3 metres. Els vehicles mal estacionats que impedeixen la circulació a altres vehicles, i en especial als agrícoles, serveis oficials o d'emergències poden ser retirats.