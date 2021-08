El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, visiten avui l’hospital transfronterer de Puigcerdà i mantindran una reunió amb la direcció de l’equipament. La visita d’Aragonès forma part d’una estada de dos dies del president català a diferents poblacions del Pirineu català que comença avui.

Aragonès té previst ser a les 9 del matí a l’Ajuntament de Puigcerdà, on serà rebut per l’alcalde, Albert Piñeira, i la resta de membres del consistori. Després de signar al Llibre d’Honor, el president i l’alcalde es desplaçaran a l’hospital transfronterer de la Cerdanya, on es trobaran amb el conseller de Salut. President, titular de Salut i alcalde es reuniran amb els responsables del centre i amb els professionals del centre hospitalari.

L’hospital de Puigcerdà és fruit d’un acord únic entre administracions en matèria sanitària, amb la participació de dos estats, Espanya i França, i del govern català. L’hospital transfronterer requereix una gestió també tenint present els compromisos socials i econòmics a tres bandes, una situació que conseller i president del país coneixeran de primera mà en la visita de demà.

El president de la Generalitat deixarà la Cerdanya al migdia i anirà cap al Ripollès. Farà parada a Llanars, on té interès en veure una caldera de biomassa que proporciona energia a tots els equipaments municipals del poble. També visitarà diversos projectes finançats amb els fons públics del programa PUOSC.

A la tarda, a les 4, el president de la Generalitat té previst reunir-se amb els representants de l’Associació de turisme de la Vall de Camprodon i de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, a la sala de plens de l’Ajuntament de Llanars.