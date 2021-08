La Seu d’Urgell recupera demà la Festa Major en format reduït, després d’haver suspès l’edició del 2020 a causa de la covid-19. L’edició d’aquest any, que acabarà el dimarts vinent, s’ha hagut d’adaptar a la normativa sanitària i s’han hagut d’anul·lar activitats tradicionals com el ball cerdà, les casetes o el correfoc.

Encara que no en tots els casos s’ha trobat una alternativa, pel ball cerdà l’Ajuntament ha organitzat diumenge al migdia un ball de gegants sense públic diumenge a la plaça Patalín, que es transmetrà per televisió. Per no perdre l’essència del ball, hi participaran quatre parelles de l’Associació de Ball Cerdà de la Seu d’Urgell. «Hem intentat buscar una alternativa per conservar l’esperit del tradicional ball al nou acte», explica el regidor de Festes, Carlos Guàrdia.

Encara que enguany no hi ha ball, l’Ajuntament ha apostat per mantenir el tradicional vermut posterior a l’esdeveniment a la programació. «Demanem a la gent que surti amb els seus vestits a fer un vermut pel municipi», demana el regidor.

El programa d’enguany recupera alguns dels actes dels quals s’havien previst pel 2020, com el concert de la Banda Neon, que es farà diumenge a les 22.30 h o el concert de la Principal de la Bisbal, que es farà dimarts a les 20 h.

De la programació també en destaquen l’escape room que es farà dissabte de 15 a 20 h o el concert Esclat Gospel Singers, que es farà dilluns a les 22.30 h.