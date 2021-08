El grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu de l’Institut Nacional d’Educació Física (INEFC) Pirineus, que estarà ubicat a la Seu d’Urgell, s’estrenarà aquest mes de setembre amb les aules plenes. El centre, que estarà adscrit a la Universitat de Lleida, va tenir una allau de peticions pel grau ofert. Concretament, 567 joves van sol·licitar una de les 40 places que s’oferien.

Els dos primers cursos es duran a terme a l’edifici del Centre Cultural Les Monges i les pràctiques es faran en espais i instal·lacions d’entitats col·laboradores. No serà fins al tercer curs quan la Seu compti amb un espai propi per les classes d’INEFC Pirineus. De fet, l’Ajuntament de la Seu ja ha posat a licitar la redacció del projecte del nou espai, que s’ubicarà a l’Hortal del Valira.

És el primer grau universitari presencial que es fa al municipi, ja que fins ara es cursen estudis a distància associats a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Aquesta presencialitat és un dels aspectes que des del consistori creuen que podrien contribuir a fer un canvi al municipi. «Estem realment il·lusionats, ja que pensem que el projecte canviarà de dalt a baix La Seu d’Urgell. És un dels grans projectes estratègics que s’han fet al municipi», comenta l’alcalde, Jordi Fàbrega. El batlle assegura que «arreu on s’implanta un grau presencial, s’hi noten canvis» i esperem potenciar diversos sectors a la Seu d’Urgell.

Un dels que més beneficiats en sortiran, segons l’alcalde, és la restauració. «Probablement incrementarà l’oferta de la restauració, ja que habitualment els punts on s’instal·len campus universitaris, acaben aglutinant zones de restauració i oci pels estudiants», assegura Fàbrega,

A banda, també serà beneficiós pels sectors econòmics relacionats amb el grau. «Tota la indústria de material de muntanya o guies creixerà de forma significativa. Probablement fins i tot es creïn noves empreses», diu Fàbrega.

El consistori calcula que un cop el grau estigui en ple funcionament, la ciutat tindrà unes 350 persones estudiant o treballant a La Seu. Ara, l’Ajuntament estudia com assolir la demanda d’habitatge un cop arribi el moment. «Pels alumnes que puguin venir pels dos primers cursos hi ha suficient habitatge, ja que hi ha l’alberg de La Salle i el de joventut, que en total sumen unes 80 places», comenta.

Per tant, de moment no s’ha plantejat «fer una oferta pública», diu Fàbrega. Tanmateix, el consistori encara ha d’estudiar alternatives d’habitatge per poder assolir una demanda més alta un cop s’incrementi.