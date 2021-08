La Generalitat de Catalunya treballa per unificar els sistemes d'emergència entorn de l'hospital de Cerdanya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat aquest divendres al matí durant una visita a l'equipament transfronterer, gestionat per Catalunya i França, que "cal eliminar les fronteres de tots els elements que van connectats a l'hospital". Un dels reptes que la Generalitat considera que cal afrontar és la cobertura dels serveis d'emergències. "El SEM ha de poder actuar a l'Alta Cerdanya i el SAMU ho ha de poder fer a la Baixa", assegura Aragonès.

Aragonés també ha incidit sobre la importància d'actualitzar i anivellar els salaris dels professionals del centre.

Per la Generalitat, el model de gestió compartida és "un exemple, ja que la salut està per sobre de les fronteres". Actualment, Catalunya aporta un 60% del finançament del centre i França, el 40% restant. Tot i això, la xifra de pacients francesos que atén l'hospital no superen el 30% en gran part de l'activitat assistencial. En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha acompanyat aquest divendres el president pel seu pas pel centre sanitari ha destacat que "s'ha de treballar per atreure pacients francesos, però és una situació que requereix temps, ja que Catalunya i França tenen models sanitaris i culturals diferents".

El conseller creu que per a fer-ho, cal apropar el dia a dia de l'hospital als francesos.

"Hem de convertir els reptes de futur de Puigcerdà en objectius compartits amb el govern"

En la parada al municipi cerdà, emmarcada en una recepció institucional a les comarques del Pirineu, Aragonès ha assegurat que la col·laboració entre institucions és "clau per la reconstrucció econòmica del territori" i ha recalcat que "cal convertir els reptes de futur de Puigcerdà en objectius compartits amb el govern".

En resposta, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha garantit que un dels reptes que afronta la població és la millora de la connectivitat amb la resta del territori. Per fer-ho possible, Piñeira ha reiterat la necessitat de què la Generalitat "obtingui la gestió d'algunes de les línies de tren que fins ara no gestiona, com la que arriba a Puigcerdà".

Aprofitant el pas del president pel consistori, Piñeira ha obsequiat Aragonès amb unes monedes tradicionals de la vila i el llibre "Un mestre de pintors" del cerdà Pere Borrell.

El president del Govern ha afirmat que la nova trobada de la taula de diàleg, prevista per a la setmana del 13 de setembre, "és tornar a començar". "Obrim un cicle de negociacions que són complexes", ha admès Aragonès, des de Puigcerdà. El cap de l'executiu ha reiterat que "cal trobar una sortida democràtica" al conflicte i que la solució "no pot ser la repressió". Ha assegurat que la part catalana hi anirà amb el referèndum i l'amnistia sota el braç: "Serà una negociació complexa, que necessitarà el seu temps; les coses importants costen d'aconseguir". Aragonès ha explicat que cal "ajustar" les agendes dels dos governs. A falta de saber si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, participarà a la taula, Aragonès ha reiterat que ell encapçalarà la delegació catalana.