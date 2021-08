Puigcerdà preveu enllestir les obres d’impermeabilització de la placeta Josep Pla durant el mes de setembre. El consistori ha engegat les obres per aturar les filtracions al voltant de la plaça de l’Ajuntament i la galeria subterrània que condueix l’antic Pou de Glaç, que han tingut un cost de 82.408,90 euros.

Els treballs que s’estan duent a terme consisteixen a retirar l’actual paviment, col·locar una manta impermeable, replantejar els pendents de la plaça, instal·lar nous desaigües, refer les escales i posar el nou paviment. D’aquesta forma es vol evitar la problemàtica actual que es dona en èpoques de pluja o neu, ja que l’aigua s’acumula a la placeta i acaba filtrant-se l’aigua als murs d’aquesta zona.

Sota la placeta Josep Pla hi ha el Taller d’Arts Municipal, que pateix, des de fa anys, constants filtracions d’aigua provinents del mal estat de la impermeabilització de la coberta. Per aquest motiu, a l’interior d’aquest espai també s’estan fent actuacions per garantir l’estanquitat de l’actual coberta, que és alhora la placeta Josep Pla.

Concretament, a l’interior d’aquest espai es preveu una millora en la ventilació, la construcció d’un fals sostre de guix laminat, la millora del paviment i diverses tasques de pintura.