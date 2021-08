Llívia, Fontanals, Ger i Urús han tingut conflictes durant el mes d’agost amb les concentracions de joves a la nit, que es troben i fan botellots. Fonamentalment el problema es concentra en parcs i zones de lleure dels diferents pobles. Aquests municipis tenen en comú l’absència de vigilància policial. Els alcaldes d’aquestes quatre poblacions de la Cerdanya s’han posat d’acord per demanar als Mossos d’Esquadra que hi hagi una major vigilància.

Els principals problemes són el soroll que poden fer els joves i la brutícia que deixen en espais que l’endemà, en alguns casos, són utilitzats per nens i famílies i es troben amb les restes de la festa de la nit anterior.

Els Mossos d’Esquadra han fixat més vigilància nocturna aquest estiu i després de la queixa que han fet els alcaldes aquesta darrera setmana han assegurat a aquest diari que encara potenciaran més les rutes de nit. Però el fenomen de les trobades nocturnes de joves admeten que els genera dificultats.

Algunes poblacions han pres mesures singulars, com ara Ger, que ha decidit posar en marxa un sistema de rec, ja instal·lat a la zona on es concentren els joves, a les 12 de la nit i a 2/4 de 2 de la matinada. L’alcalde de Ger, Alfons Casamajor, explicava ahir que els joves es troben al parc de la urbanització de la Pleta de Saga, però des que han aplicat el rec nocturn han aconseguit dispersar els joves. Entén que la mesura no resol el problema, perquè els que no es troben a Ger es deuen concentrar en un altre espai, afirma.

L’alcalde de Llívia, Elias Nova, assegura que alguns caps de setmana es concentren entre 200 i 300 joves a la zona del parc de Sant Guillem. Llívia -Puigcerdà a banda- és l’únic municipi de la Cerdanya que té un vigilant, però presta servei només durant el dia.

Nova creu que cal que els Mossos d’Esquadra actuïn en la vigilància i la sanció, aplicant la legislació vigent que prohibeix fer botellots. L’alcalde es va veure el problema a sobre quan es va aplicar a Puigcerdà el toc de queda, el que hauria traslladat el problema de la concentració de jovent a zones del voltant.

Vist que no podria resoldre el botellot, el que ha fet és posar un servei de neteja perquè es pugui utilitzar el parc a primera hora.

Montserrat Medalla, alcaldessa d’Urús, indica que el problema de soroll i brutícia en el seu cas s’ha concentrat en els dies de la passada festa major.