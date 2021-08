La Generalitat de Catalunya treballa per unificar els sistemes d’emergència entorn de l’hospital de Cerdanya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va explicar ahir que «cal eliminar les fronteres de tots els elements que estan connectats a l’hospital». El president va estar acompanyat pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una visita a un centre únic gestionat per dos estats diferents.

Un dels reptes que la Generalitat considera que cal afrontar és la cobertura dels serveis d’emergències. «El SEM català ha de poder actuar a l’alta Cerdanya i el SAMU francès ho ha de poder fer a la baixa», va manifestar Aragonès.

El president català també va incidir sobre la importància d’actualitzar els salaris dels professionals del centre. «França i Catalunya parteixen de dues figures jurídiques diferents que cal posar al dia», explicava.

A banda, creu que l’hospital cerdà també s’enfronta a objectius conjunts amb la resta del territori, com és la contractació de més personal sanitari. Tanmateix, el president va lloar el model transfronterer de l’equipament cerdà i el va qualificar d’ «exemplar». «És l’únic cas d’un hospital transfronterer a Europa fruit de la cooperació entre administracions per donar un servei al conjunt del territori de la Cerdanya. La salut ha d’estar per sobre de les fronteres», va assegurar.

Aragonès va traslladar als professionals de l’Hospital «el compromís de seguir enfortint aquest projecte, que té molts reptes». En aquesta línia, va destacar que el centre ha hagut de superar arran de la covid-19 «situacions molt complexes per donar resposta a una pandèmia de caràcter global que ens ha canviat la vida».

En aquest sentit, va destacar la singularitat pròpia de l’hospital, sobretot en un moment on la crisi de la covid-19 «ha posat de manifest l’essencialitat dels serveis públics». A la Cerdanya «s’ha hagut d’arribar a la capil·laritat d’una població distribuïda de forma dispersa en les diferents comarques i en un territori que té molts reptes de comunicacions i desenvolupament», va subratllar.

El repte de les comunicacions

Els objectius per desenvolupar al territori també van ser presents al consistori, concretament durant la reunió prèvia a la visita a l’hospital entre el president català i l’alcalde Puigcerdà, Albert Piñeira. Aragonès va remarcar la importància de la col·laboració entre institucions per a la «recuperació econòmica» i va «posar a disposició l’Executiu al municipi per afrontar els reptes de futur».

En resposta, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira (Junts), va comentar que un dels reptes que afronta la població és la millora de la connectivitat amb la resta del territori. Per fer-ho possible, Piñeira va mostrar la necessitat de què la Generalitat «obtingui la gestió d’algunes de les línies de tren que fins ara no gestiona, com la que de Puigcerdà».