L’Alt Urgell disposarà d’un únic centre logístic d’aprovisionament i tractament de biomassa per abastir tota la comarca del combustible sobrant dels boscos públics de la zona. La previsió inicial era instal·lar dos punts, a Oliana i Montferrer i Castellbò, emmarcats en el projecte global Forest4Local de la Diputació de Lleida que compta amb Fons Europeus pel Desenvolupament Rural. Finalment, s’ha optat per fer un sol espai, pressupostat en 98.120,21 euros i ubicar-lo a Coll de Nargó.

Els municipis proposats inicialment per acollir els terrenys es van haver de descartar per riscos d’inundació en els solars públics plantejats. Finalment, el terreny apte per aquesta instal·lació es va trobar al municipi de Coll de Nargó, explica l’alcalde, Martí Riera, a una parcel·la situada al Coll de Bura.

La intenció és que amb el combustible que es tracti, es pugui abastir més d’una desena de calderes tèrmiques públiques repartides per tota la comarca. A aquest punt, s’emmagatzemarà la fusta, es tractarà i es distribuirà.

Així,es vol crear un sistema d’economia circular sostenible que s’iniciarà amb la gestió forestal dels boscos de propietat municipal i la transformació de la biomassa en forma d’estella per utilitzar-la a instal·lacions tèrmiques públiques.

La previsió és poder posar en marxa la construcció de l’espai el 2022, assegura el director de patronat de promoció econòmica de la Diputació, Ramon Boixadera. Tindrà tres zones diferenciades. La primera serà per emmagatzemar, la segona per l’estellat de la biomassa i la tercera per l’assecatge d’aquest combustible.

El projecte Forest4Local també preveia la construcció de dos punts d’emmagatzematge i tractament de biomassa a la Cerdanya. Concretament, a Bellver de Cerdanya i a Montellà i Martinet, que ja s’han construït i estan en funcionament. La producció d’aquests, fins al moment, solament permet alimentar calderes dels mateixos municipis, explica Boixadera, encara que la previsió «és que en un futur aquesta producció es pugui ampliar».