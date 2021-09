La nova organització del Consell Comarcal de la Cerdanya és un intercanvi de papers respecte al que hi havia durant la primera part del mandat, quan la presidència estava en mans d’ERC. El ple va aprovar ahir el canvi fruit del pacte de govern i Isidre Chia (JxCat) liderarà un equip de 13 consellers, 9 de JxCat i 4 d’ERC.

La Junta de Govern (l’executiu reduït) estarà presidida per Chia i les vicepresidències recauran en Roser Bombardó (ERC), Albert Piñeira (JxCat) i Cristina Rotellà (ERC). Completaran l’equip els consellers Albert Maurell (JxCat) i Sílvia Bertran (ERC). Chia, Bombardó i Rotellà tindran dedicació del 75% de la jornada laboral.

De la resta de consellers, els que completen els 12 amb delegació són Esteve Avellanet (JxCat), Alfons Casamajó (JxCat), Yolanda Mendo (JxCat), Ramon Moliner (JxCat), i Eva Campi (ERC) i Maria del Mar Quera (JxCat). Campi i Quera entren en substitució de Jordi Solergibert (ERC) i Sílvia Orriols (JxCat), respectivament. Pere Valiente (JxCat) no té delegació, ja que està pendent de ser substituït. L’equip tampoc compta amb els membres més distants d’ERC amb la direcció actual, Joan Manel Serra i Josep Ramon Rotllant.

Pel que fa a la distribució d’àrees, no hi haurà canvis respecte a la primera part del mandat. Hisenda i Recursos Humans l’ocuparà de nou Sílvia Bertran; Medi Natural i Sostenibilitat tornarà a ser per Isidre Chia amb una delegació específica de Medi Natural a Esteve Avellanet i Turisme, Comerç i Consum serà per Roser Bombardó.

Benestar Social, Inclusió, Salut, Joventut i Gent gran la tornarà a obtenir Cristina Rotellà i hi haurà una delegació especifica de Gent Gran per Eva Campi; Coorperació Local, Noves Tecnologies, Cultura, Educació i esports continuarà sent gestionada per Albert Piñeira i hi haurà tres delegacions especials. La primera serà per Noves Tecnologies, que dirigirà Ramon Moliner, la d’Esports que la portarà Maria del Mar Quera i d’Educació que se’n farà càrrec Alfons Casamajó.

Per últim, Albert Maurell continuarà a càrrec de l’àrea de Promoció econòmica, Ocupació i Agricultura, on hi haurà una delegació especifica a Ocupació que dirigirà Yolanda Mendo.