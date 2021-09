La Seu d’Urgell recupera la Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 d’octubre, després d’haver-la de suspendre el 2020 a causa de la covid-19. Entre els actes, s’inclou la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, en la que hi participaran un total de 40 formatgeries i que s’ubicarà al Camí Ral de Cerdanya. Aquesta edició no comptarà amb les parades de venda ambulant, ja que «caldria eliminar parades i carrers, així com perimetrar, cosa que és inviable amb els metres lineals de què disposem per la Fira», comenta la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font.

Com a novetat, enguany se celebrarà el concurs infantil ‘Millor formatge artesà del Pirineu 2021’, que comptarà amb una taula formada pels caps de taula del 27è concurs de Formatges Artesans del Pirineu, i una taula formada per infants. A partir d’una segona degustació dels formatges guanyadors del concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que se celebrarà prèviament, es decidirà quin d’ells és el millor. Respecte a aquest, Font, va anunciar que volen «donar veu als més joves de la Seu, que cada vegada són més coneixedors del formatge».

La Fira de Sant Ermengol acollirà també l’Autofira, la Fira de Productes de Proximitat, la Fira d’Artesania i foodtrucks.