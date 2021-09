La posada en marxa a Lles de Cerdanya de dues línies de busos llançadora que uneixen els aparcaments de les estacions d'esquí nòrdic de Lles i Aransa amb la font de Pollineres, des d'on s'arriba a peu als Estanys de la Pera, ha estat un èxit. L'alcalde d'aquest municipi cerdà, Daniel Olivera, en fa una valoració "molt positiva", tenint en compte que durant l'agost pràcticament s'han omplert tots els viatges. El servei, que es finança amb una subvenció del Consell Comarcal de la Cerdanya, funciona des del 31 de juliol passat i s'allargarà fins al 12 de setembre en el marc d'una prova pilot. La Pica d'Estats o el Prat del Cadí també han regularan els seus accessos fins a mitjans de mes per reduir la massificació de persones.

L'objectiu d'aquesta actuació és evitar la concentració de vehicles que es registraven a la zona en aquesta època. Per tal de fer front a la situació, l'Ajuntament de Lles de Cerdanya va decidir restringir-hi l'accés rodat per, d'aquesta manera, minimitzar les molèsties als vianants i al bestiar i vetllar pel manteniment del medi natural. Els residents o les persones que tenen terres en aquesta part del municipi compten, però, amb una autorització que els hi permet el pas. Aquesta mesura seguirà vigent durant la resta de l'any, tot i que s'estudiarà si fora de l'estiu es pot establir un servei de taxis que cobreixi el trajecte que ara fan els busos.

La intenció és que de cara als pròxims estius es pugui tornar a posar en marxa les dues llançadores i s'estudiaran possibles ajustos d'horaris i preus. Des del consistori miraran si poden tornar a obtenir recursos del consell comarcal o bé si es pot obrir una licitació per a què les empreses de transport facin les seves ofertes per operar el servei. La línia que surt de l'estació de nòrdic de Lles també fa parades a prop de l'Estany de l'Orri i la zona del Pradell. Mentre, la que ho fa d'Aransa s'atura a Prat Miró abans d'arribar a Pollineres. En tots dos casos, hi ha cinc expedicions diàries per sentit.

Per la seva banda, es volia adoptar una solució similar als accessos a Prat de Cadí, a Montellà i Martinet, tot i que finalment s'ha optat per habilitar un aparcament abans d'arribar al nucli d'Estana. En aquest cas, s'ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró i l'espai, de 1.800 metres quadrats, estarà operatiu fins al 12 de setembre. L'objectiu és també el de reduir el nombre de vehicles que estacionaven a Coll de Pallers i dins el poble, ja que en alguns moments de la temporada d'estiu s'havien arribat a comptar uns 150 cotxes en un dia.

Un altre espai on també s'han implementat mesures per reduir la massificació de visitants és als quatre aparcaments que donen accés a la Pica d'Estats, que s'han regulat i han passat a ser de pagament. Les reserves s'han de fer per internet i tenen un cost de cinc euros per cotxes i furgonetes, i de dos euros en el cas de motos i quads. La mesura, que es va posa en marxa a finals de juliol i estarà vigent fins al 12 de setembre, inclou els aparcaments de la Molinassa, la Farga, Pla de la Selva i Aixeus. Els quatre aparcaments sumen 125 places. La mesura s'emmarca en un pla pilot implementat des del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'EMD d'Àreu amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alins (Pallars Sobirà).