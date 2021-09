La Seu d’Urgell celebrarà del 27 de setembre al 3 d’octubre una nova edició de la Festa de la Gent Gran que recuperarà actes a l’agenda. L’any passat, la festa es va haver de fer en format reduït a causa de la pandèmia. Enguany, s’haurà de fer reserva prèvia per a assistir a les activitats programades.

Entre els actes, es preveu el dilluns 27 de setembre un taller interactiu per estimular les capacitats físiques i cognitives, que anirà a càrrec del Duet Daura i tindrà lloc a la Residència Sant Hospital.

La festa també comptarà amb altres tallers com un de musicoteràpia, a càrrec de Pilar Planavila o la ruta La seu medieval amb lector de codis QR, en la que hi col·labora l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, ambdues previstes per al dimecres 29.

També destaca de la programació la conferència que es farà el divendres 1 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Gent Gran. Es farà la presentació 90 anys del sufragi femení a casa nostra.