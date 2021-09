L’Ajuntament de Puigcerdà dotarà la plaça d’en Calva d’una zona de joc per a infants. El consistori iniciarà aquest mes de setembre els treballs de remodelació de l’espai, a la confluència dels carrers Escoles Pies i Higini de Rivera. El punt per infants se situarà concretament al mig de la plaça i tindrà un paviment tou per reduir l’impacte de les caigudes.

A banda, els treballs permetran arranjar les zones més malmeses pel pas del temps. En aquest sentit, el consistori vol refer el sistema de reg actual, renovar la gespa i el terra de sauló.

També es col·locaran papereres, s’arreglaran les escales que connecten la plaça amb la de l’Alguer i el mur fet amb còdols de riu, ja que hi manquen pedres.

A part d’aquesta actuació, l’Ajuntament de Puigcerdà treballa en la millora de dues rotondes. A la del barri del Pont de Sant Martí amb l’avinguda del Transpirinenc, ja han començat les obres que permetran remodelar-la. Aquí es posarà gespa i s’instal·laran llums amb tecnologia led.

Durant la tardor, el consistori també preveu millorar la rotonda de la plaça Pere Blasi. Com en el cas anterior, està previst que s’hi col·loqui gespa i il·luminació led. Els treballs de les tres actuacions els executarà principalment la Brigada Municipal.