L’Ajuntament de Puigcerdà vol posar en marxa aquesta tardor el nou parc a la llera del riu Querol a la Colònia Simon, si finalment l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dona el vistiplau. El consistori vol licitar abans de l’hivern el projecte, que va ser anunciat el 2014, però que després de diversos intents no ha pogut tirar endavant per falta d’acords amb l’ACA. L’Agència demanava un estudi de tot el front del riu, però el consistori solament volia actuar a part d’aquest terreny.

Arran de l’actuació, l’Ajuntament vol fer créixer l’oferta d’espais d’oci del municipi, i al mateix temps, dotar d’un nou atractiu a la colònia Simon, un dels barris més allunyats del centre.

El projecte, que està pressupostat en 273.132,49 euros i que pagarà l’Ajuntament, preveu l’adequació d’una zona verda on també s’instal·larà un espai per infants. Per tant, la intenció és la de conservar la part natural de la zona, però dotar-la d’estructures que el dinamitzin.

Fruit d’aquesta idea és la previsió d’instal·lar-hi una zona de jocs que tindrà un tobogan, un gronxador, bancs, una superfície de sorra per infants i una font d’aigua potable. Actualment, aquest espai de la Colònia Simon ja té un parc infantil, però està deteriorat. Entre les actuacions, també en destaca la creació d’un passeig per vianants, que tindrà una amplada de 2 metres.

Aprofitant les obres, es farà una edificació amb una superfície de 69,94 m2 en el lloc on anteriorment es trobava el safareig. Aquesta construcció estarà formada per una planta baixa oberta amb la zona de safareig i la planta primera serà un mirador cobert sobre el riu.

Pel consistori és important que sigui un espai «agradable» però que tingui una funcionalitat, explica el batlle, Albert Piñeira. «Volem convertir-lo en un espai on la gent pugui anar a fer esport i una zona d’esbarjo per la gent del municipi i el turisme», explica el batlle.

La intervenció, per Piñeira, a més permetrà realçar els espais de la Colònia Simon. «Puigcerdà sempre ha viscut d’esquena al riu i aquesta part sempre ha sigut la porta del darrere del municipi», comenta Piñeira. Per tant, dinamitzar la llera del riu és la clau del projecte del parc.